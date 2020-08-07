В Подмосковье с начала года помощь по нацпроекту получили 730 семей с детьми-инвалидами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Семьсот тридцать семей в Подмосковье, воспитывающих детей-инвалидов, с начала года получили выплату в размере 13 тыс. рублей в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минсоцразвития региона.

"С начала года общая сумма выплат составляет около 9,5 млн рублей, ее уже получили 730 семей" - приводятся в сообщении слова главы министерства Ирины Фаевской.

Отмечается, что ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения.

Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения и осуществляется "в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет в России составит 3,1 трлн рублей.