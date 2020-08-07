Мишустин поздравил композитора Журбина с юбилеем

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 75-летним юбилеем композитора Александра Журбина. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Вас, талантливого и яркого композитора, знают и любят как автора замечательной музыки и по праву считают королем русского мюзикла. Ваши произведения, созданные с большой любовью, восхищают своей мелодичностью. Они звучат в театральных постановках и кинофильмах", - говорится в телеграмме.

О композиторе

Александр Журбин является автором музыки к более чем 200 песням. Их исполняли Иосиф Кобзон ("Послевоенное танго"), Тамара Гвердцители ("Лошадка-жизнь"), Николай Караченцов ("Ради женщин"), Михаил Боярский ("Осенняя баллада"), Кристина Орбакайте ("Тучи в голубом") и другие известные артисты.

Музыка Александра Журбина звучит в нескольких десятках фильмов и сериалов. В их числе: "Все решает мгновение" (1978, режиссер Виктор Садовский), "Эскадрон гусар летучих" (1980, Станислав Ростоцкий и Никита Хубов), "Письма мертвого человека" (1986, Константин Лопушанский), "Московская сага" (2004, Дмитрий Барщевский), "Тяжелый песок" (2008, Антон Барщевский), "Странники терпенья" (2018, Владимир Алеников).

Автор книг "Как это делалось в Америке" (1999), "Композитор, пишущий слова" (2005), "Орфей, Эвридика и я" (2006), "Моя музыкальная жизнь" (2012), "О временах, о музыке и о себе" (2016).

Член Союза композиторов России, Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.