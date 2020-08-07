Хакеры взломали экзаменационную систему вузов Австралии

СИДНЕЙ, 7 августа. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Личные записи 444 тыс. студентов и абитуриентов австралийских вузов были похищены хакерами, взломавшими экзаменационную систему ProctorU, которая используется практически всеми вузами страны в режиме онлайн. Как рассказали в пятницу в союзе студентов Австралии, в результате атаки личные данные учащихся оказались в открытом доступе на специализированных сайтах для кибермошенников.

С помощью платформы РroctorU вузы дистанционно контролировали студентов во время сдачи экзаменов дома. Как сообщили в союзе, личные данные 444 тыс. студентов, включая видеозаписи экзаменационных сессий, "были украдены хакерами и выставлены на продажу".

Сообщения о хищении личных данных студентов, абитуриентов и преподавателей подтвердили в Сиднейском университете, университете Суинберна и университете Мельбурна. "Пока нам удалось выяснить, что хакеры получили доступ к данным тех, кто был зарегистрирован в качестве пользователя ProctorU в 2014 году и ранее. Данных о том, что студенты, обучающиеся сейчас в наших вузах, также оказались затронуты, пока нет", - заверили в комиссии, занятой расследованием произошедшего в университете Сиднея.

Пока администрация вузов не привлекает к расследованию правоохранительные органы, поскольку считает, что злоумышленники смогли получить доступ лишь к архивным данным, большая часть которых уже потеряла актуальность. "На данном этапе мы понимаем, что только небольшое количество сегодняшних онлайн-студентов пострадали от действий хакеров ", - сообщили представители комиссии. Тем не менее там порекомендовали всем учащимся "обновить свои данные, с учетом требований безопасности".