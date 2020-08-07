Больницы Оренбургской области получили дополнительно 70 аппаратов ИВЛ

ОРЕНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Медицинские учреждения Оренбургской области, принимающие пациентов с коронавирусом, получили новое оборудование - 70 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте министерства здравоохранения региона.

"Новые аппараты ИВЛ получили 18 больниц Оренбургской области. 70 аппаратов искусственной вентиляции легких были переданы в областные, городские и районные больницы региона на этой неделе", - сказано в сообщении. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что 70 аппаратов поступили за счет средств федерального бюджета в дополнение к 600 имеющимся.

Самую большую партию - 16 аппаратов - передали в областную больницу № 2, где проходят лечение больные, состояние которых оценивается в большинстве случаев как тяжелое или средней тяжести. Основной госпиталь, принимающих пациентов с коронавирусом, на востоке области в городе Новотроицк к имеющимся 50 получил пять аппаратов ИВЛ. В борьбе с коронавирусной инфекцией там задействованы инфекционное отделение и еще два корпуса медучреждения, всего развернуто 193 койко-места.

"Новое оборудование уже подключили, оно готово к работе. К счастью, у нас еще ни разу не возникало необходимости использовать все аппараты ИВЛ одновременно", - приводит пресс-служба слова главного врача Новотроицкой больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Поветкина.

Еще пять аппаратов ИВЛ передали в Сорочинскую городскую больницу, остальные - в больницы Орска, Гая, Ясного, Кувандыка, Абдулино, Александровского, Красногвардейского районов и других территорий региона, уточняется в сообщении.

В Оренбургской области выявлено 7 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 6 038, 51 человек умер. Такие данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф. По данным регионального штаба на четверг, в стационарах находились 662 человека с диагнозом COVID-19, 37 пациентов - в тяжелом состоянии, семь - на искусственной вентиляции легких. 172 пациента получали кислородную поддержку.