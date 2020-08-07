Ученые считают, что популяционный иммунитет к коронавирусу в Ленобласти достиг 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Ленинградской области по состоянию на конец июля составил около 20%. К такому выводу в ходе исследований, которые позволяют выявить наличие антител к новой инфекции, пришли ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера совместно с управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены по Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор института, академик РАН Арег Тотолян.

"В целом по Ленинградской области - 20,6%. При этом выше среднего был уровень среди безработных - 25%. У госслужащих, которые трудились в это время (в период пандемии - прим. ТАСС) на рабочих местах, но контакты были минимизированы, совещания проходили в режиме ВКС (видеоконференция - прим. ТАСС), плюс соблюдение ограничений в виде масочного режима - мы получаем 12,8%", - сказал собеседник агентства.

При отборе добровольцев для участия в исследовании в институте стремились равномерно охватить разные районы региона для получения объективной картины. Среди районов Ленинградской области минимальный уровень популяционного иммунитета к новому коронавирусу - 13% - зафиксирован в Волховском районе, тогда как максимальный - 36% - в Приозерском.

"При проведении анализа на полученные результаты по популяционному иммунитету мы накладывали заболеваемость. И по Ленинградской области получили достаточно четкую зависимость между уровнем заболеваемости и уровнем популяционного иммунитета. В Санкт-Петербурге такой зависимости не было, но это и понятно - в Петербурге очень сильные миграционные процессы, то есть люди в течение дня могут несколько раз перемещаться между разными районами", - отметил Тотолян. В Петербурге уровень коллективного иммунитета составляет около 26%, и, по данным, озвученным в середине июля главой Роспотребнадзора Анной Поповой, такой уровень соответствует среднему по стране.

При этом из обследования в Ленинградской области ученые исключали жителей Санкт-Петербурга, то есть дачников. "Но, конечно, они свой вклад вносили, потому что пассивную иммунизацию никто не отменял", - добавил глава института. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 6 116 человек, выздоровел 4 591, умерли 56.

Оценка популяционного иммунитета - программа Роспотребнадзора, в которой на сегодняшний день задействованы 26 регионов России. Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера выступил разработчиком алгоритма исследования. В настоящее время в 23 регионах первый этап исследования завершен, еще в трех он продолжается. В каждом из субъектов-участников в среднем обследовались около 3 тыс. добровольцев.