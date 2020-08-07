В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Медицинские работники и лица пожилого возраста в первую очередь будут вакцинированы против нового коронавируса после регистрации препарата. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на открытии нового корпуса Республиканского онкологического диспансера в Уфе.

"Вакцина пройдет регистрацию, но вы же понимаете, что сейчас пойдет последний этап его испытания, третий этап, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть прежде всего безопасной, но идет максимальная работа по подготовке вакцины и для ее выпуска. Прежде всего [вакцину получат] медицинские работники и пожилые люди, то есть более уязвимые слои населения", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.