В Приамурье ужесточили контроль за ввозом животных и мяса из-за АЧС на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Ветеринарный пост в районе поселка Новобурейский в Амурской области на федеральной трассе "Амур" (Чита - Хабаровск) будет работать в круглосуточном режиме. Ужесточение связано с профилактикой случаев заноса африканской чумы свиней (АЧС) из соседних регионов, сообщила в пятницу пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

"Ветеринарный пост в районе поселка Новобурейского усилит работу. Специалисты амурского управления Россельхознадзора, несущие дежурство совместно с сотрудниками ДПС, перейдут в круглосуточный режим. К данной работе также привлечены сотрудники амурского управления ветеринарии. Теперь досматривать будут все машины, проходящие в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

По информации ветуправления, причиной усиления контроля стали участившиеся вспышки АЧС в Приморье, где с начала года зафиксировано уже более 30 очагов этого заболевания, в Хабаровском и Забайкальском краях и Еврейской автономной области. Проверки транспорта необходимы для выявления фактов провоза живых свиней, мяса и продукции из свинины без ветеринарных сопроводительных документов. При обнаружении такого груза он будет изъят и уничтожен.

В 2019 году в Амурской области на частных подворьях и в крупных хозяйствах зафиксировали очаги африканской чумы свиней. По оценке правительства области, ущерб превысил 100 млн рублей.