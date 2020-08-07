Адвокат потерпевших по делу Ефремова приехал в суд на самокате

"Меня учили вчера ездить на самокате сын и помощница. Мне очень понравилось сегодня на нем ездить. Возможно, я иногда еще на нем приеду. Или еще на чем-то подобном", - сказал Добровинский журналистам после завершения в пятницу очередного заседания. На первое заседание по существу в среду Добровинский приехал на лимузине Rolls Royce, в четверг на кабриолете Aston Martin, а сегодня на самокате в сопровождении водителя на Rolls Royce.

Судебный процесс по делу Ефремова начался с предварительного заседания 30 июля, с 5 по 7 августа состоялись три заседания по существу, в ходе которых были допрошены около 10 свидетелей обвинения.