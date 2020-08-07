Минздрав сообщил, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Документы, необходимые для регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, находятся на экспертизе. Регистрация препарата будет произведена по итогам экспертизы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Документы, необходимые для регистрации вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, включая данные клинических исследований, находятся на экспертизе. Вопрос ее регистрации будет решаться по результатам экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.