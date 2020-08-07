{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минздрав сообщил, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу

Ранее сообщалось, что массовую вакцинацию населения планируется начать с октября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Документы, необходимые для регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, находятся на экспертизе. Регистрация препарата будет произведена по итогам экспертизы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Документы, необходимые для регистрации вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, включая данные клинических исследований, находятся на экспертизе. Вопрос ее регистрации будет решаться по результатам экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Взрыв в порту Бейрута
Адвокаты помогают российским морякам в Ливане в решении спорной ситуации с зарплатой
Консул РФ в Ливане Руслан Мамаев также сообщил, что моряки с танкера "Капитан Нагдалиев" отказались от помощи диппредставительства с возвращением на родину, мотивировав это желанием добиваться выплаты задолженности
Читать полностью