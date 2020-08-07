{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

ВПП ООН направит в Ливан 5 тыс. продовольственных посылок

В организации сообщили, что в каждой из них будет достаточно, чтобы прокормить пять человек в течение одного месяца

ТАСС, 7 августа. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) направит в Ливан 5 тыс. продовольственных посылок для семей, пострадавших в результате мощного взрыва в морском порту Бейрута.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

"ВПП выделит 5 тыс. продовольственных посылок для пострадавших семей - каждой из них будет достаточно, чтобы прокормить пять человек в течение одного месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице ВПП ООН в Twitter. Уточняется, что в каждой посылке будут "основные продукты, такие как рис, макаронные изделия, бобовые, тунец, масло, соль и томатная паста".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию, ВПП ООН также планирует импортировать в Ливан пшеничную муку и зерно. Ранее в организации заявили, что взрыв в Бейруте ухудшит ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в Ливане. Там отметили, что "серьезный ущерб, который был нанесен порту Бейрута, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих".

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута
Адвокаты помогают российским морякам в Ливане в решении спорной ситуации с зарплатой
Консул РФ в Ливане Руслан Мамаев также сообщил, что моряки с танкера "Капитан Нагдалиев" отказались от помощи диппредставительства с возвращением на родину, мотивировав это желанием добиваться выплаты задолженности
Читать полностью