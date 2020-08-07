ВПП ООН направит в Ливан 5 тыс. продовольственных посылок

"ВПП выделит 5 тыс. продовольственных посылок для пострадавших семей - каждой из них будет достаточно, чтобы прокормить пять человек в течение одного месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице ВПП ООН в Twitter. Уточняется, что в каждой посылке будут "основные продукты, такие как рис, макаронные изделия, бобовые, тунец, масло, соль и томатная паста".

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию, ВПП ООН также планирует импортировать в Ливан пшеничную муку и зерно. Ранее в организации заявили, что взрыв в Бейруте ухудшит ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в Ливане. Там отметили, что "серьезный ущерб, который был нанесен порту Бейрута, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих".