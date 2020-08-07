В Испании пояснили, за что в порту Севильи задержали судно Rhosus в июле 2013 года

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, которое доставило в Бейрут аммиачную селитру, было задержано в порту испанской Севильи в июле 2013 года по техническим причинам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в главном управлении торгового флота Испании.

"Судно было задержано после первоначальной проверки 28 июля 2013 года в порту Севильи согласно [правилам] регулярных проверок, проводимых главным управлением торгового флота <...> в отношении судов, идущих под флагами иностранных государств, в соответствии с руководящими принципами Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта", - отметили в ведомстве.

В нем уточнили, что "тогда [у Rhosus] были обнаружены 14 технических неполадок, но задержание было произведено по двум ключевым причинам". Так, у судна были выявлены проблемы со вспомогательным двигателем и аварийным радиобуем. "Задержание длилось 14 дней, до 10 августа, и инспекция 2013 года в Севилье была последней, проведенной в зоне Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта", - уточнили в главном управлении торгового флота Испании.

Как сообщалось на сайте российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут, там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Именно эта партия, возможно, и взорвалась 4 августа в порту ливанской столицы.