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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор не будет рекомендовать ограничение зрителей в театрах

Главный эксперт управления эпидемиологического надзора Нонна Фомкина сообщила, что вопрос ограничения количества зрителей в залах будут решать региональные власти

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Региональные власти будут решать вопрос по ограничению количества зрителей в театральных залах на фоне пандемии, от Роспотребнадзора рекомендаций не будет. Об этом сообщила журналистам в пятницу главный специалист-эксперт управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина на сборе труппы в Московском театре мюзикла.

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"В рекомендациях Роспотребнадзора нет жесткого ограничения количества зрителей, процента заполняемости зала. Региональные [ограничения] - да, могут быть, у них есть такие права", - сказала Фомкина.

На данный момент в Москве разрешена работа театров, кинотеатров и концертных площадок при условии заполняемости не более 50%.

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РоссияПандемия COVID-19
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