Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Официальный кот-мышелов британского министерства иностранных дел Палмерстон вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Форин оффисом.
На время карантина, введенного в Великобритании в конце марта из-за вспышки коронавируса нового типа, кота взял к себе в загородный дом один из сотрудников МИД, с которым кот теперь и останется.
"В апреле 2016 года кот по кличке Палмерстон прибыл из приюта в Баттерси. Я думал, что я беру на работу мышелова, но в итоге я получил медийный феномен с 105 тыс. подписчиков в Twitter, - прокомментировал прекращение четвероногим своих обязанностей постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд.
"После четырех счастливых лет Палмерстон уходит на пенсию - он вовсю наслаждался жизнью на карантине в сельской местности и принял приглашение там остаться. Все в МИД будут скучать по нему (чего не скажешь о наших мышах). Мы желаем ему долгой и счастливой пенсии", - добавил Макдональд, который сам покинет в сентябре свой пост, самую высокую государственную гражданскую должность в МИД, который он занимал в течение пяти лет.
В аккаунте Палмерстона в Twitter было размещено его "официальное прошение" об отставке, написанное на имя Макдональда.
В честь кого назвали кота
Черно-белый кот был назван в честь министра иностранных дел и будущего премьер-министра Генри Палмерстона (1784-1865). Государственный деятель определял внешнюю политику британской империи в годы ее максимального расцвета сначала почти 16 лет (с перерывами в период между 1830 и 1854 годами) в качестве главы МИД, и с 1855 до 1865 с небольшим перерывом в качестве премьера. Палмерстон сыграл важную роль в событиях, которые привели к Крымской войне (1853-1856).
Кот часто попадал на страницы британских газет. В прошлом году он несколько месяцев отсутствовал на службе из-за проблем с ожирением и стрессом, вызванным тем, что сотрудники Форин оффиса регулярно угощали его вкусными кошачьими лакомствами и уделяли ему слишком много внимания. Он провел курс лечения в доме у Макдональда, после чего вновь вернулся к исполнению своих обязанностей.
Палмерстон не единственный кот, который состоит на госслужбе в Великобритании. В лондонской резиденции премьер-министра работает его коллега, кот по кличке Ларри, которому сейчас около 12 лет. Поселившись на Даунинг-стрит в 2011 году, он также получил официальный пост главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. Официальные обязанности Ларри включают "прием гостей, инспектирование систем охраны и проверку спальных качеств антикварной мебели". Он также занят проработкой проблемы грызунов, которые водятся на территории комплекса правительственных зданий, однако ее решение пока "находится на стадии тактического планирования".