На Кубани ожидается жара до 39 градусов

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Жара до 39 градусов прогнозируется местами на территории Краснодарского края в ближайшие дни, на Черноморском побережье температура воздуха достигнет 37 градусов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", сегодня, 07.08.2020, в период 13:30-16:30, а также днем 08.08.2020 в крае ожидается сильная жара: температура воздуха достигнет +39°. На Черноморском побережье (исключая муниципальное образование г. Сочи) температура воздуха достигнет +37°", - сообщили в пресс-службе, отметив, что такие высокие температуры считаются опасным явлением. Уточняется, что в регионе возможны пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, а также лесные пожары, пожары на сельхозугодиях и в лесополосах.

"Местами в юго-западных районах края ожидается ЧПО (чрезвычайная пожароопасность - прим. ТАСС) 5 класса", - отметили в пресс-службе, добавив, что в выходные местами в крае и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В пресс-службе напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.