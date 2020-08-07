Театры и концертные залы начнут работу в Кирове с 15 августа

КИРОВ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили работу театров и концертных залов в регионе с 15 августа, также возобновились групповые тренировки с соблюдением социальной дистанции в фитнес-центрах, сообщается на сайте правительства области.

"Осуществление с 15.09.2020 деятельности театров и проведения концертов при одновременном соблюдении следующих условий: при обеспечении всех зрителей посадочными местами во время проведения спектакля (представления, концерта); при осуществлении реализации билетов на спектакль (представление, концерт) для посетителей с учетом организации рассадки зрителей не менее 1 метра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социальную дистанцию могут не соблюдать члены одной семьи или проживающие вместе.

Также новым постановлением разрешается проведение групповых занятий в фитнес-центрах при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 м, ранее в них можно было проводить только индивидуальные тренировки.

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер, в регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет, запрещены массовые мероприятия.

По состоянию на утро 7 августа в Кировской области выявлено 60 новых случаев заражения, всего выявлено 5 228 случаев. В инфекционных госпиталях находятся 793 человека с коронавирусом, из них у 648 человек заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 23 человека. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 4 363 человек.