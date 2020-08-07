Глава центра им. Гамалеи уверен, что вакцинация не вызовет заболевание COVID-19

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - сказал он.

По словам Гинцбурга, единственное, что могут сделать данные частицы, это вызвать повышенную температуру.

"Как показали, мы знаем, клинические испытания, это до 37, иногда до 38 градусов. Эти нежелательные эффекты, как мы знаем тоже, из тех клинических испытаний, которые прошли, снимаются таблетками парацетамола", - пояснил он.

Обновление вакцины

Гинцбург сообщил, что решение о том, нужно ли будет периодически обновлять вакцину против нового коронавируса, можно будет принять через полтора-два года.

"Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется [раз] в два-три года, не дай Бог, каждый год, менять антигенный состав [вакцины]. Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом - вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина, и на протяжении всей истории человечества люди живут с вирусом кори, и он никогда не менялся <...>. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом <...>. Мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что мы увидим это в течение ближайших полутора-двух лет", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человека, умерли 14 725. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.