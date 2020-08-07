Украина запретила Глюкозе въезд на три года

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила на три года въезд в страну российской певице Глюкозе (Наталье Ионовой), которая была остановлена при прохождении паспортного контроля в аэропорту Киева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Россиянка (певица Глюкоза - прим. ТАСС) прибыла [в четверг] на Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство при посещении Крыма", - говорится в сообщении. На этом основании певице запретили въезд в страну на три года, поставив соответствующий штамп в паспорт. После этого она вылетела обратным рейсом в Белоруссию. В пограничной службе подчеркнули, что Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Так называемый черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам РФ. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Как пояснили в СБУ, отказ выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.