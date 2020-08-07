В Карелии осенью организуют пять видов инфекционных стационаров с учетом пандемии

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Карелии сформируют пять видов инфекционных стационаров осенью 2020 года с учетом прогнозируемого роста заболеваемости ОРВИ и пандемии коронавируса. Об этом в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Традиционно мы делим пациентов с инфекционными дыхательными заболеваниями на больных острыми вирусными и острыми бактериальными инфекциями. Но в этом году к ним присоединится COVID-19, который может быть как самостоятельным заболеванием, так и ассоциированным с другими вирусными и бактериальными инфекциями. В связи с этим остро возник вопрос быстрой сортировки пациентов и экстренного, в течение суток, определения, болен ли ковидом человек или нет. Поэтому впервые в России мы разворачиваем пять видов инфекционных стационаров с определением зон обслуживания", - написал он.

Медучреждения в республике с осени разделят на диагностические центры, в которых будут оказывать помощь пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, COVID-центры для лечения коронавирусной инфекции, стационары для больных с ОРЗ и пневмониями с отрицательными анализами на новую инфекцию. Кроме того, в регионе организуют помощь узких специалистов для людей с коронавирусом и сохранят резервные мощности для долечивая больных после перенесенного заражения.

"Диагностические центры уже оснащены или будут укомплектованы компьютерными томографами, ПЦР-анализаторами для быстрой диагностики ковидной инфекции. Кроме того, Минздрав в Петрозаводске начал реализовывать проект амбулаторной компьютерной томографической диагностики. Для этого закуплены два КТ для городской поликлиники №1 и Республиканского противотуберкулезного диспансера. Сегодня ведутся работы по подготовке помещений", - уточнил Охлопков.

Руководитель регионального Минздрава также подчеркнул, что осенью министерство не планирует приостанавливать плановую медицинскую помощь, диспансеризацию и вакцинацию населения.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, в Карелии за время пандемии выявили 2 536 случаев заражения новой инфекцией, за сутки прирост составил 29 человек. Выздоровели за все время 1 734 человека, умерли 20 человек.