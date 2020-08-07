На Юге России в выходные дни ожидается солнечная и сухая погода

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Солнечная и сухая погода ожидается на Юге России в предстоящие выходные, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге страны на фоне повышенного атмосферного давления на выходных будет солнечно, сухо и жарко. Кратковременные послеполуденные ливни пройдут только в воскресенье в некоторых горных и предгорных районах Северного Кавказа. Они ожидаемы преимущественно в вечернее время. Будет самая типичная для августа погода", - сказал он.

В Ставрополе в субботу прогнозируют 32-34 градуса, в воскресенье - около 30 градусов. В Краснодаре ожидается 35-37 градусов, в Ростове-на-Дону - 30-32, в Сочи - около 30, в Севастополе - 33-35 градусов, в Астрахани - 30-33, в Элисте - 30-32 градуса.

На следующей неделе характер погоды в южных регионах страны существенно не изменится. Сохранится высокое атмосферное давление, небольшие дожди возможны только в предгорьях и горах Северного Кавказа.