Дворцы и музеи Крыма после открытия курортного сезона посетили более 500 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Дворцы и музеи Крыма после открытия для туристов в условиях пандемии за полтора месяца посетили более 500 тыс. человек, а с начала года - около 800 тыс., сообщается на сайте Минкультуры республики.

"Музейные учреждения Республики Крым за прошедшие полтора месяца, с момента возобновления деятельности после снятия ряда ограничительных мер, посетили свыше полумиллиона человек", - говорится в сообщении.

Архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники полуострова находятся сейчас на пике популярности, отмечается в сообщении. "Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приема посетителей. Несмотря на данные обстоятельства, с начала текущего года музейные учреждения республики приняли порядка 800 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра культуры Крыма Арины Новосельской.

В сообщении также отмечается, что в музеях Крыма по-прежнему сохраняются некоторые ограничения, связанные с пандемией. "Вместе с тем музейные учреждения продолжают активную работу и в онлайн-формате, который остается актуальным и достаточно востребованным. Абсолютно бесплатно любой желающий может прикоснуться к богатейшему историко-культурному наследию, посмотрев на популярных интернет-площадках прямые трансляции, экскурсии, выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы, инсталляции и многие другие интересные мероприятия", - подчеркнула Новосельская.

В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн отдыхающих.