Лукашенко в шутку предложил поделиться кровью с оппозицией, чтобы привлечь на свою сторону

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переболевший коронавирусом, в шутку сообщил о готовности сдать плазму крови с антителами для последующего ее переливания представителям оппозиции. Об этом Лукашенко сказал, встречаясь в пятницу с работниками здравоохранения республики.

"Коль мне пришлось уже эту беду перенести (коронавирус - прим.), я подумал: ты же [глава Минздрава] меня в этот золотой фонд запишешь, когда кровь сдают, плазму делают, а потом лечат людей. Ты возьми эту плазму и введи по капле оппозиционерам. Самый простой способ повернуть их в сторону государства, в мою сторону", - отметил Лукашенко на видео, размещенном в близком пресс-службе канале "Пул Первого" в Telegram.

"Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда", - сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что коронавирус ему кто-то "подкинул".