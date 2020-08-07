Для студентов из Казахстана временно закрыли въезд в Россию

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Студенты из Казахстана, которые учатся в российских вузах, пока не смогут въехать в РФ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе посольства республики в России.

"В настоящее время въезд студентам из Казахстана, обучающимся в России, временно закрыт. Посольство держит ситуацию на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной. Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, о чем оперативно сообщим на наших ресурсах", - указали в диппредставительстве.

В посольстве просят граждан с пониманием отнестись к возникшей форс-мажорной ситуации и сохранять спокойствие. "Подобная нештатная ситуация в связи с пандемией сложилась в большинстве стран мира", - отметили в пресс-службе.

В Казахстане режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры сохранялись и позднее. На фоне ухудшения эпидемической ситуации с 5 июля был введен ряд дополнительных карантинных ограничений, которые должны были действовать до 2 августа. 30 июля государственная комиссия продлила карантинные меры еще на две недели.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 877 135 случаев заражения, выздоровели 683 592 человека, умерли 14 725.