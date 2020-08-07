Медработникам и учителям в Москве первым предложат пройти вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Медицинским работникам и учителям в столице будет в первую очередь предложено принять участие в программе добровольной вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения Москвы совместно с Министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь - медицинским работникам, учителям, тем кто регулярно контактирует с населением. Это абсолютно добровольно, каждый самостоятельно принимает решение об участии в программе", - сказали в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Затем замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что медицинские работники и лица пожилого возраста в первую очередь будут вакцинированы против нового коронавируса после регистрации препарата.