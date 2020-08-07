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Пандемия COVID-19

В Мадриде дискотеки и ночные бары закроются в знак протеста

Ранее региональные власти постановили, что все подобные заведения должны завершать работу не позже 01:30 по местному времени

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Ночные развлекательные заведения Мадрида решили добровольно закрыться в качестве протеста против мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

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По его информации, дискотеки и ночные бары будут закрыты до воскресенья. Это решение последовало после того, как региональные власти постановили, что все подобные заведения должны завершать работу не позже 01:30 по местному времени (02:30 мск).

В свою очередь, правительство Каталонии в пятницу одобрило закрытие ночных развлекательных заведений еще на 15 дней из-за роста числа инфицированных.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 310 тыс. случаев заражения, 28,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

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