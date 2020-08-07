Более 19 млн заразившихся коронавирусом в мире. США по-прежнему лидируют по заболеваемости

ТАСС, 7 августа. Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило 19 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных, публикуемых властями государств и международными организациями.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 715 тыс., выздоровели более 11,5 млн пациентов.
Рекордный суточный прирост новых случаев заражения зарегистрирован в Индии, где общее количество инфицированных превысило 2 млн человек.
Коронавирус продолжает быстро распространяться в странах Северной и Южной Америки, в частности, в Колумбии за минувшие сутки выявлено максимальное количество новых носителей инфекции.
Ситуация в США
Самое большое число заразившихся коронавирусом зарегистрировано в США, где за истекшие сутки выявили свыше 52,8 тыс. носителей инфекции. Всплеск заболеваемости, в полтора раза превышающий пиковые показатели апреля, наблюдается в Соединенных Штатах с начала июля. Общее количество инфицированных за время пандемии составляет более 4,88 млн человек.
США лидируют и по числу летальных исходов - более 158 тыс. Только за последние сутки в стране умерли почти 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом.
Перспективы Бразилии
Более 53,1 тыс. новых случаев инфицирования выявлено за истекшие сутки в Бразилии, общее число заразившихся, по данным Минздрава страны, превысило 2,91 млн. Умерли за сутки свыше 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составило почти 98,5 тыс.
По этим показателям Бразилия занимает второе место в мире вслед за США. При сохранении нынешнего темпа распространения инфекции и уровня смертности количество инфицированных в крупнейшей стране Южной Америки еще на этой неделе может преодолеть 3 млн, а число летальных исходов превысит отметку в 100 тыс.
Ранее в Минздраве республики прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. Теперь же бразильские эксперты не исключают, что в ближайшее время страна столкнется с ростом числа заражений и увеличением смертности.
Смертность в Мексике
В Мексике за сутки умерли 819 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов, по данным Минздрава, преодолело отметку в 50 тыс. По количеству умерших Мексика находится на третьем месте в мире, опережая Великобританию (46,4 тыс.), где в последнее время смертность измеряется двузначными показателями.
Число случаев заражения возросло за сутки почти на 6,6 тыс. и приблизилось к 463 тыс. По этому показателю Мексика занимает шестое место в мире вслед за ЮАР, где насчитывается около 530 тыс. инфицированных.
По оценке властей, в стране в последнее время снижается число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, медицинские учреждения загружены на 43%.
Максимум в Колумбии
Около 12 тыс. случаев заражения за сутки было зарегистрировано в Колумбии, что является максимальным показателем с начала эпидемии. С середины июля в стране наблюдается резкий рост заболеваемости. По данным Минздрава страны, общее количество заразившихся за время пандемии достигло 357,7 тыс. человек. Колумбия занимает девятое место в мире, все более опережая Иран (317,5 тыс. инфицированных).
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило в Колумбии 11,9 тыс., по этому показателю стран находится на пятой строчке в регионе Северной и Южной Америки и на 12-й - в мире (вслед за Россией, где насчитывается 14,7 тыс. умерших).
В целом регион Северной и Южной Америки остается эпицентром вспышки коронавируса. На седьмом месте в мире по числу случаев заражения (около 440 тыс.) находится Перу, которая также занимает четвертое место в регионе и девятое место в мире по числу летальных исходов (более 20 тыс.). В Чили насчитывается около 365 тыс. инфицированных (восьмое место в мире) и 9,8 тыс. умерших. Более 220 тыс. случаев заражения зарегистрировано в Аргентине (18-е место в мире), свыше 118 тыс. - в Канаде (21-е место). В Эквадоре количество инфицированных к пятнице превысило отметку в 90 тыс.
Рост заболеваемости в Индии
Суточный показатель прироста числа заражений в Индии впервые превысил отметку в 60 тыс. Как сообщил в пятницу индийский Минздрав, за истекшие сутки в стране выявили 62 538 носителей инфекции - это максимальный рост, зарегистрированный за время пандемии.
Общее число заболевших превысило 2 млн, по этому показателю Индия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Бразилии и более чем вдвое опережая находящуюся на четвертом месте Россию (877,1 тыс. инфицированных).
Заболеваемость в Индии непрерывно растет с начала июня, а с начала августа инфекция распространяется особенно быстрыми темпами: только за последнюю неделю в стране зарегистрировано свыше 220 тыс. случаев заражения - больше, чем за все время пандемии выявлено в Германии (213 тыс.) или Франции (195,6 тыс.), которые замыкают двадцатку наиболее затронутых коронавирусом государств.
По числу летальных исходов (свыше 41,5 тыс.) Индия занимает пятое место в мире, опережая Италию (свыше 35,1 тыс.), при этом инфицированных в европейской стране (248,8 тыс., 15-е место в мире) в восемь с лишним раз меньше, чем в азиатской.
По данным Минздрава Индии, одновременно с ростом заболеваемости увеличивается и коэффициент выздоровления: к пятнице он составил 67,98%, тогда как в понедельник он был на уровне 65,76%, а в середине июня - порядка 53%.
Послабления отменяются
Почти 950 новых случаев заражения выявлены за истекшие сутки в Великобритании, общее количество инфицированных превысило 308,1 тыс. (11-е место в мире). Из-за возобновившегося роста числа заражений британские власти временно отказались от планов по дальнейшему ослаблению общенационального карантина. С 1 августа планировалось открыть катки, боулинг-клубы, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. Теперь снятие ограничений ожидается не раньше чем через две недели, отложены также планы разрешить работу пабов в Северной Ирландии.
В четверг министр транспорта страны Грант Шэппс также заявил, что для борьбы с распространением вируса соблюдение двухнедельного карантина вновь станет обязательным для лиц, въезжающих в страну из Бельгии, Андорры и с Багамских Островов.
Ранее был восстановлен карантин для приезжающих из Испании, где в конце июля после более чем двухмесячного периода ежесуточный прирост числа заражений с трехзначных показателей сменился на четырехзначные. По общему количеству инфицированных (более 305,7 тыс.) Испания находится на 12-м месте в мире, а по числу летальных исходов (28,5 тыс.) она занимает восьмое место вслед за Францией (30,3 тыс.).
Возобновление роста числа инфицированных наблюдается также в Бельгии, Германии, Польше, Франции, Швейцарии и ряде других стран Европы, из-за чего их власти приостанавливают процесс ослабления карантинных мер или даже вводят дополнительные требования в виде повсеместного ношения защитных масок, а также увеличивают штрафы за несоблюдение санитарных норм.