Более 19 млн заразившихся коронавирусом в мире. США по-прежнему лидируют по заболеваемости

ТАСС, 7 августа. Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило 19 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных, публикуемых властями государств и международными организациями.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 715 тыс., выздоровели более 11,5 млн пациентов.

Рекордный суточный прирост новых случаев заражения зарегистрирован в Индии, где общее количество инфицированных превысило 2 млн человек.

Коронавирус продолжает быстро распространяться в странах Северной и Южной Америки, в частности, в Колумбии за минувшие сутки выявлено максимальное количество новых носителей инфекции.

Ситуация в США

Самое большое число заразившихся коронавирусом зарегистрировано в США, где за истекшие сутки выявили свыше 52,8 тыс. носителей инфекции. Всплеск заболеваемости, в полтора раза превышающий пиковые показатели апреля, наблюдается в Соединенных Штатах с начала июля. Общее количество инфицированных за время пандемии составляет более 4,88 млн человек.

США лидируют и по числу летальных исходов - более 158 тыс. Только за последние сутки в стране умерли почти 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом.

Перспективы Бразилии

Более 53,1 тыс. новых случаев инфицирования выявлено за истекшие сутки в Бразилии, общее число заразившихся, по данным Минздрава страны, превысило 2,91 млн. Умерли за сутки свыше 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составило почти 98,5 тыс.

По этим показателям Бразилия занимает второе место в мире вслед за США. При сохранении нынешнего темпа распространения инфекции и уровня смертности количество инфицированных в крупнейшей стране Южной Америки еще на этой неделе может преодолеть 3 млн, а число летальных исходов превысит отметку в 100 тыс.

Ранее в Минздраве республики прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. Теперь же бразильские эксперты не исключают, что в ближайшее время страна столкнется с ростом числа заражений и увеличением смертности.

Смертность в Мексике

В Мексике за сутки умерли 819 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов, по данным Минздрава, преодолело отметку в 50 тыс. По количеству умерших Мексика находится на третьем месте в мире, опережая Великобританию (46,4 тыс.), где в последнее время смертность измеряется двузначными показателями.

Число случаев заражения возросло за сутки почти на 6,6 тыс. и приблизилось к 463 тыс. По этому показателю Мексика занимает шестое место в мире вслед за ЮАР, где насчитывается около 530 тыс. инфицированных.

По оценке властей, в стране в последнее время снижается число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, медицинские учреждения загружены на 43%.

Максимум в Колумбии

Около 12 тыс. случаев заражения за сутки было зарегистрировано в Колумбии, что является максимальным показателем с начала эпидемии. С середины июля в стране наблюдается резкий рост заболеваемости. По данным Минздрава страны, общее количество заразившихся за время пандемии достигло 357,7 тыс. человек. Колумбия занимает девятое место в мире, все более опережая Иран (317,5 тыс. инфицированных).