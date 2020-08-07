{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Япония договорилась с AstraZeneca о поставке 120 млн доз вакцины от коронавируса

Компания рассчитывает, что клинические испытания препарата успешно завершатся к осени

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Японии достигло базовой договоренности с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по поводу будущих поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его сведениям, соглашение предусматривает, что в случае успеха в разработке вакцины AstraZeneca предоставит Японии 120 млн доз. При этом четверть из этого объема может быть поставлена уже в первом квартале следующего года.

AstraZeneca рассчитывает на то, что клинические испытания препарата успешно завершатся к осени. Компания уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от коронавируса после того, как она будет создана. Кроме того, AstraZeneca уже заключила ряд соглашений о поставках с США, Великобританией, Италией, Германией, Францией и Нидерландами.

31 июля власти Японии также заключили базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку в страну 60 млн доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.

В Японии разработкой вакцины от коронавируса занимается компания Anges Inc. В июне она получила разрешение на проведение первого клинического испытания своего препарата на людях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
Глава Кубани предложил своему заместителю Швецу возглавить Анапу
Вениамин Кондратьев отметил, что Василий Швец уже более трех лет курирует отрасль курортов и понимает, что нужно гостям и жителям этого города
Читать полностью