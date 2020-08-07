Япония договорилась с AstraZeneca о поставке 120 млн доз вакцины от коронавируса

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Японии достигло базовой договоренности с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по поводу будущих поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По его сведениям, соглашение предусматривает, что в случае успеха в разработке вакцины AstraZeneca предоставит Японии 120 млн доз. При этом четверть из этого объема может быть поставлена уже в первом квартале следующего года.

AstraZeneca рассчитывает на то, что клинические испытания препарата успешно завершатся к осени. Компания уже обеспечила необходимые мощности для производства 2 млрд доз вакцины от коронавируса после того, как она будет создана. Кроме того, AstraZeneca уже заключила ряд соглашений о поставках с США, Великобританией, Италией, Германией, Францией и Нидерландами.

31 июля власти Японии также заключили базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку в страну 60 млн доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.

В Японии разработкой вакцины от коронавируса занимается компания Anges Inc. В июне она получила разрешение на проведение первого клинического испытания своего препарата на людях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли.