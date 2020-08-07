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Общественники просят депутатов Госдумы запретить свободную продажу полицейской формы

В "Сильной России" заявили, что оппозиционно настроенная молодежь использует форменное обмундирование в своих акциях, пытаясь очернить сотрудников полиции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилась в Госдуму с требованием запретить свободную продажу форменного обмундирования сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщил председатель движения Антон Цветков.

"Мы давно говорим о том, что свободную продажу форменного обмундирования нужно запретить. Пока она остается в свободном доступе, ее может купить абсолютно любой человек, в том числе по интернету, и воспользоваться ею в любых целях, например для совершения преступлений под видом сотрудника полиции. Все это подрывает доверие граждан к настоящим полицейским", - сказал он.

Он отметил, что оппозиционно настроенная молодежь использует форменное обмундирование в своих акциях, пытаясь очернить перед народом сотрудников полиции, а это уже прямое оскорбление тех, кто служит закону. "Получается, что любой психически неуравновешенный или просто клоун может без проблем выставить на посмешище людей, защищающих общественный порядок и безопасность. Также следует повышать ответственность за нелегальное ношение формы, сейчас она просто смешная и никого не останавливает. Форму сотрудника полиции должны надевать только те, кто может носить ее по праву", - заключил Цветков.

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