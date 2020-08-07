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Взрыв в порту Бейрута

У здания посольства Ливана в Москве выложили свечами слово Beirut

Надпись, составленная из алых свечей, размещена рядом с цветами, записками со словами поддержки и детскими рисунками
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сочувствующие семьям жертв и пострадавшим из-за взрыва в порту Бейрута выложили в пятницу свечами название ливанской столицы у здания посольства страны в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Надпись Beirut, составленная из алых свечей, размещена рядом с цветами, записками со словами поддержки и детскими рисунками, появившимися на следующий день после трагедии. Среди рисунков присутствует репродукция знакового бейрутского граффити с изображением белого голубя, ухватившего флаг Ливана.

В посольстве продолжается объявленный 5 августа трехдневный траур.

Теги
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