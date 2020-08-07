У здания посольства Ливана в Москве выложили свечами слово Beirut

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сочувствующие семьям жертв и пострадавшим из-за взрыва в порту Бейрута выложили в пятницу свечами название ливанской столицы у здания посольства страны в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Надпись Beirut, составленная из алых свечей, размещена рядом с цветами, записками со словами поддержки и детскими рисунками, появившимися на следующий день после трагедии. Среди рисунков присутствует репродукция знакового бейрутского граффити с изображением белого голубя, ухватившего флаг Ливана.

В посольстве продолжается объявленный 5 августа трехдневный траур.