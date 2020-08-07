Глава Кубани предложил своему заместителю Швецу возглавить Анапу

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил своему заместителю Василию Швецу стать и.о. главы Анапы.

"Предложил вице-губернатору Василию Швецу стать исполняющим обязанности Анапы, а в дальнейшем - главой города. Василий Александрович две недели проработал во главе комиссии в Анапе, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности курорта. Кроме того, уже более трех лет курирует отрасль курортов, он понимает, что нужно гостям и жителям города", - написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу.

Уточняется, что градостроительная политика Анапы в будущем должна быть выстроена так, чтобы инфраструктура стала еще более современной, удобной и комфортной.

Конкурс на замещение должности мэра Анапы назначен на 28 сентября.

Швец занимает должность вице-губернатора Краснодарского края с сентября 2017 года, курирует инвестиции, малое и среднее предпринимательство, деятельность департамента промышленной политики региона, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В июле Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой. В городе выявили нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда направили комиссию во главе со Швецом для урегулирования ситуации. Губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию, исполняющим обязанности был назначен замглавы города Вячеслав Вовк.