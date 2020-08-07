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Пандемия COVID-19

Медики КЧР получили почти 80 млн рублей выплат после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры региона также были погашены долги по заработной плате на сумму 15 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии восстановила права медработников республики, которым не выплатили полагающиеся средства за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Медикам выплачено около 80 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства после заседания коллегии об итогах работы органов прокуратуры региона за первое полугодие.

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"Принятыми мерами защищены социальные, жилищные и иные права граждан, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Прокуроры оперативно реагировали на нарушения при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам, в результате им выплачены надбавки на общую сумму 79,3 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, после вмешательства сотрудников региональной прокуратуры погашены долги по заработной плате на сумму 15 млн рублей. Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть в ходе коллегии отметил, что в приоритетах дальнейшей работы надзор за соблюдением прав и интересов социально незащищенных слоев населения, в вопросах соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, защиты прав предпринимателей и соблюдения законодательства на особо охраняемых природных территориях федерального значения - в Кавказском и Тебердинском заповедниках.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19
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