В Тверской области создали инновационный льняной комбинезон для защиты от коронавируса

ТАСС, 7 августа. Специалисты Кашинского льнокомбината в Тверской области разработали и выпустили комбинезон из льна, который создает барьер для болезнетворных микробов, в том числе защищает от коронавируса. Инновационную ткань также можно использовать для производства медицинских масок и халатов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В рамках Дня льняного поля открыта экспозиция. Одним из центральных экспонатов, актуальных в условиях пандемии, стал инновационный медицинский комбинезон изо льна, разработанный Кашинским льнокомбинатом совместно с эколабораторией РГУ им. А. Н. Косыгина. Материал, из которого изготовлен комбинезон, обладает гигиеническими свойствами, при этом создает защитный барьер для болезнетворных микробов. Его могут применять для изготовления одноразовых медицинских и косметических изделий, халатов, рубашек, простыней", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным разработчиков, материал, из которого шьются изделия, обеспечивает полную защиту от вирусов и бактерий, но может быть использован только в течение 24 часов, затем подлежит утилизации. "По сравнению с аналогами, импортными и отечественными, из синтетических материалов, наш состоит из натурального сырья. Он обеспечивает стопроцентную защиту, с другой стороны, обладает гигиеническими свойствами, что важно для медиков, которым приходится долго находиться в костюме. Внутренний слой - это медицинский лен, внешний - дышащая мембрана", - приводит пресс-служба слова гендиректора Кашинского льнокомбината Михаила Головлева.

Он также отметил, что сейчас идут испытания изделия, к концу 2020 года планируется получить регистрационное удостоверение.

День льняного поля проходит в Торжокском районе Тверской области 7 августа. Гостями выставки техники и изделий льноводческой отрасли стали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Росагролизинга, 20 регионов страны, отраслевые эксперты.