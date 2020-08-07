Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

В середине июня в Усолье-Сибирском (Иркутская область) произошла экологическая авария: в Ангару попала загрязненная вода, утекшая с территории закрытого 15 лет назад предприятия. Владимир Путин потребовал предоставить ему краткосрочную и долгосрочную программы по решению экологических проблем города. В интервью ТАСС мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что ликвидация крупного очага химического загрязнения вошла в практическую стадию.
Что произошло
11 июня в Усолье-Сибирском произошла утечка веществ из канализационных очистных сооружений, расположенных на территории бывшего химического предприятия "Усольехимпром". Из-за прорыва дамбы иловые осадки попали в Ангару, после чего специалисты зафиксировали повышенную концентрацию "органики" и минеральных веществ: например, содержание аммония в воде оказалось выше ПДК в 360 раз, фенола — в 80 раз, фосфата — в 500 раз.
Аварию, по словам городских властей, удалось оперативно устранить, однако в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что определить точный объем попавших в реку веществ невозможно. В то же время в ведомстве подчеркнули, что произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.
Как отреагировали власти
В конце июля об аварии в Усолье-Сибирском заговорили на высшем уровне. 30 июля президент России Владимир Путин провел совещание по поводу экологической ситуации в городе, в котором, в частности, приняли участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев и министр обороны Сергей Шойгу. Говоря о сложившейся ситуации, глава государства заявил, что экологические проблемы Усолья-Сибирского долгие годы не решались и фактически замалчивались.
Путин поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку, с которой произошла утечка органических веществ, и потребовал доложить ему о мерах, которые принимаются или которые необходимо принять в первую очередь для локализации и ликвидации критически опасных объектов.
Промышленную площадку "Усольехимпрома" взяли под охрану сотрудники Росгвардии, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку из-за ситуации с утечкой веществ в Ангару, установить виновных и определить причиненный окружающей среде ущерб. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат СК.
Как решить проблему
Процесс рекультивации промплощадки "Усольехимпрома", по словам депутата Государственной думы от Иркутской области Александра Якубовского, осложняет то, что территория принадлежит нескольким собственникам, которые "по сути выжали все соки из нее и бросили, даже не удосужившись законсервировать". Однако сам Якубовский пообещал вести парламентский контроль за тем, как исполняется поручение президента.
Его коллега — также депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен — считает, что решение об использовании промышленной площадки, где "большая часть таблицы Менделеева представлена в земле", следует принимать только после того, как ее исследуют ученые.
Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что сама площадка вызывает интерес у потенциальных инвесторов, которые хотели бы там разместить свои производства, однако этому мешает химическое загрязнение.
Предыдущие инциденты
В апреле 2018 года с территории бывшего предприятия в Ангару уже попадали неочищенные сточные воды. Тогда специалисты говорили о превышении ПДК "в десятки и сотни раз".
Два месяца спустя, 21 июня, неизвестные пробрались на промплощадку и попытались распилить на металл цистерну, в которой находился четыреххлористый кремний. В результате емкость перевернулась, и токсичное вещество вытекло на землю. Горожанам рекомендовали не покидать свои дома и не открывать окна. Последствия той аварии удалось оперативно устранить, а прокуратура заявила, что химикаты не угрожают местным жителям. Через месяц после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В начале ноября 2018 года власти Усолья-Сибирского ввели режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения. В администрации города пояснили, что с территории предприятия злоумышленники продолжают красть металл и зараженные химическими отходами строительные материалы. В мэрии пообещали усилить охрану объекта и не допустить повторения июньской ситуации, однако 23 ноября произошла утечка опасного вещества еще из одной емкости. Спасатели сумели удержать образовавшееся в результате химической реакции облако хлористого водорода на территории площадки и не допустили, чтобы оно накрыло город.
В октябре 2019 года произошла разгерметизация еще одной подземной цистерны, что привело к выбросу газа. Тогда пострадал один человек — в больницу его доставили с небольшими ожогами. В городе последствия этого ЧП не ощутили: в региональном МЧС сообщили, что емкость закрыли и не допустили дальнейшее распространение облака.
Что известно об "Усольехимпроме"
"Усольехимпром" было крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. В 2005 году оно закрылось, однако пустующая промплощадка стала очагом экологического бедствия и многочисленных проблем для города. По словам специалистов, на территории предприятия остался крупный очаг ртутного загрязнения на месте, где до 1998 года работал цех ртутного электролиза. В 2019 году власти региона заявили, что работы по ликвидации цеха, вывозу отходов и рекультивации земель включат в национальный проект "Экология". Предполагалось, что демеркуризация потребует 1,25 млрд рублей, а приступить к ней должны были в начале 2020 года. Однако проведенные летом 2020 года исследования показали, что допустимая концентрация ртути в воздухе на территории "Усольехимпрома" по-прежнему превышена в 367 раз, а в сточных водах — в 33 тыс. раз. Кроме того, значительно превышена ПДК нефтепродуктов (в 3 тыс. раз), железа (в 190 раз), меди (в 22 раза) и фосфатов (в 5 тыс. раз).