Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

В апреле 2018 года с территории бывшего предприятия в Ангару уже попадали неочищенные сточные воды. Тогда специалисты говорили о превышении ПДК "в десятки и сотни раз".

Два месяца спустя, 21 июня, неизвестные пробрались на промплощадку и попытались распилить на металл цистерну, в которой находился четыреххлористый кремний. В результате емкость перевернулась, и токсичное вещество вытекло на землю. Горожанам рекомендовали не покидать свои дома и не открывать окна. Последствия той аварии удалось оперативно устранить, а прокуратура заявила, что химикаты не угрожают местным жителям. Через месяц после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В начале ноября 2018 года власти Усолья-Сибирского ввели режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения. В администрации города пояснили, что с территории предприятия злоумышленники продолжают красть металл и зараженные химическими отходами строительные материалы. В мэрии пообещали усилить охрану объекта и не допустить повторения июньской ситуации, однако 23 ноября произошла утечка опасного вещества еще из одной емкости. Спасатели сумели удержать образовавшееся в результате химической реакции облако хлористого водорода на территории площадки и не допустили, чтобы оно накрыло город.

В октябре 2019 года произошла разгерметизация еще одной подземной цистерны, что привело к выбросу газа. Тогда пострадал один человек — в больницу его доставили с небольшими ожогами. В городе последствия этого ЧП не ощутили: в региональном МЧС сообщили, что емкость закрыли и не допустили дальнейшее распространение облака.