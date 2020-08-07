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Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

На территории бывшего химкомбината "Усольехимпром"
© Алексей Кушниренко/ТАСС

В середине июня в Усолье-Сибирском (Иркутская область) произошла экологическая авария: в Ангару попала загрязненная вода, утекшая с территории закрытого 15 лет назад предприятия. Владимир Путин потребовал предоставить ему краткосрочную и долгосрочную программы по решению экологических проблем города. В интервью ТАСС мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что ликвидация крупного очага химического загрязнения вошла в практическую стадию.

Что произошло

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11 июня в Усолье-Сибирском произошла утечка веществ из канализационных очистных сооружений, расположенных на территории бывшего химического предприятия "Усольехимпром". Из-за прорыва дамбы иловые осадки попали в Ангару, после чего специалисты зафиксировали повышенную концентрацию "органики" и минеральных веществ: например, содержание аммония в воде оказалось выше ПДК в 360 раз, фенола — в 80 раз, фосфата — в 500 раз.

Аварию, по словам городских властей, удалось оперативно устранить, однако в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что определить точный объем попавших в реку веществ невозможно. В то же время в ведомстве подчеркнули, что произошедшее не угрожает жизни и здоровью местных жителей.

Как отреагировали власти

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В конце июля об аварии в Усолье-Сибирском заговорили на высшем уровне. 30 июля президент России Владимир Путин провел совещание по поводу экологической ситуации в городе, в котором, в частности, приняли участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев и министр обороны Сергей Шойгу. Говоря о сложившейся ситуации, глава государства заявил, что экологические проблемы Усолья-Сибирского долгие годы не решались и фактически замалчивались.

Путин поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку, с которой произошла утечка органических веществ, и потребовал доложить ему о мерах, которые принимаются или которые необходимо принять в первую очередь для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

Промышленную площадку "Усольехимпрома" взяли под охрану сотрудники Росгвардии, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку из-за ситуации с утечкой веществ в Ангару, установить виновных и определить причиненный окружающей среде ущерб. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат СК.

Как решить проблему

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Процесс рекультивации промплощадки "Усольехимпрома", по словам депутата Государственной думы от Иркутской области Александра Якубовского, осложняет то, что территория принадлежит нескольким собственникам, которые "по сути выжали все соки из нее и бросили, даже не удосужившись законсервировать". Однако сам Якубовский пообещал вести парламентский контроль за тем, как исполняется поручение президента.

Его коллега — также депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен — считает, что решение об использовании промышленной площадки, где "большая часть таблицы Менделеева представлена в земле", следует принимать только после того, как ее исследуют ученые.

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что сама площадка вызывает интерес у потенциальных инвесторов, которые хотели бы там разместить свои производства, однако этому мешает химическое загрязнение.

Предыдущие инциденты

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В апреле 2018 года с территории бывшего предприятия в Ангару уже попадали неочищенные сточные воды. Тогда специалисты говорили о превышении ПДК "в десятки и сотни раз".

Два месяца спустя, 21 июня, неизвестные пробрались на промплощадку и попытались распилить на металл цистерну, в которой находился четыреххлористый кремний. В результате емкость перевернулась, и токсичное вещество вытекло на землю. Горожанам рекомендовали не покидать свои дома и не открывать окна. Последствия той аварии удалось оперативно устранить, а прокуратура заявила, что химикаты не угрожают местным жителям. Через месяц после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В начале ноября 2018 года власти Усолья-Сибирского ввели режим ЧС из-за угрозы химического загрязнения. В администрации города пояснили, что с территории предприятия злоумышленники продолжают красть металл и зараженные химическими отходами строительные материалы. В мэрии пообещали усилить охрану объекта и не допустить повторения июньской ситуации, однако 23 ноября произошла утечка опасного вещества еще из одной емкости. Спасатели сумели удержать образовавшееся в результате химической реакции облако хлористого водорода на территории площадки и не допустили, чтобы оно накрыло город.

В октябре 2019 года произошла разгерметизация еще одной подземной цистерны, что привело к выбросу газа. Тогда пострадал один человек — в больницу его доставили с небольшими ожогами. В городе последствия этого ЧП не ощутили: в региональном МЧС сообщили, что емкость закрыли и не допустили дальнейшее распространение облака.

Что известно об "Усольехимпроме"

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"Усольехимпром" было крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. В 2005 году оно закрылось, однако пустующая промплощадка стала очагом экологического бедствия и многочисленных проблем для города. По словам специалистов, на территории предприятия остался крупный очаг ртутного загрязнения на месте, где до 1998 года работал цех ртутного электролиза. В 2019 году власти региона заявили, что работы по ликвидации цеха, вывозу отходов и рекультивации земель включат в национальный проект "Экология". Предполагалось, что демеркуризация потребует 1,25 млрд рублей, а приступить к ней должны были в начале 2020 года. Однако проведенные летом 2020 года исследования показали, что допустимая концентрация ртути в воздухе на территории "Усольехимпрома" по-прежнему превышена в 367 раз, а в сточных водах — в 33 тыс. раз. Кроме того, значительно превышена ПДК нефтепродуктов (в 3 тыс. раз), железа (в 190 раз), меди (в 22 раза) и фосфатов (в 5 тыс. раз). 

 

Теги
РоссияИркутская областьЭкологические проблемы в Усолье-Сибирском
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