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В Совфеде 8 августа пройдут пожарные учения с задымлением здания

Учения начнутся в полдень

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные учения будут проводиться 8 августа в здании Совета Федерации в центре Москвы, во время которых оно будет задымлено. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе Совфеда.

"8 августа в здании Совета Федерации (ул. Большая Дмитровка, д. 26) в 12:00 состоятся пожарно-тактические учения с привлечением техники. Будет проводиться задымление здания", - сказали в пресс-службе.

Цель учений - повышение уровня готовности подразделений пожарной охраны, отработка взаимодействия различных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, добавили в пресс-службе.

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