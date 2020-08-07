Псковские власти создали карту уникальных заповедных территорий, чтобы привлечь туристов

ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области завершили создание карты уникальных заповедных территорий региона, в их числе - острова Талабского архипелага, национальный парк "Себежский" и Полистовский заповедник. С помощью карты власти рассчитывают увеличить число гостей, приезжающих в регион по программам экологического туризма, сообщила в пятницу журналистам начальник отдела координации туристской деятельности регионального комитета по туризму Елена Климова.

По ее словам, Псковская область в этом году не сможет достичь показателей прошлого года по турпотоку из-за пандемии коронавируса. Повысить привлекательность региона для гостей власти рассчитывают за счет экологического туризма, так как на территории области расположено несколько уникальных природных территорий. По итогам 2019 года были зафиксированы рекордные показатели туристического потока в область: он составил 430 тыс. человек. А объем налоговых отчислений в сфере туристической деятельности региона впервые превысил отметку в 1 млрд рублей.

"В этом году мы создали единую карту заповедных территорий совместно с нашими заповедниками. В карте также предусмотрена настольная игра для детей. Там вопросы о [таких территориях] и информация. Чтобы играть в нее, нужно изучить информацию по заповедникам. На карте основные заповедные территории, открытые для туристов: Полистовский заповедник, Себежский национальный парк, Изборско-Мальская долина и Талабские острова", - рассказала Климова.

Она также добавила, что псковские власти рассчитывают привлечь к экотуризму молодежь. "С целью привлечения молодой аудитории мы создали интерактивные маски в сториз для Instagram. Для каждой заповедной территории - своя индивидуальная маска. В августе собираемся провести фототур в Себежский национальный парк. Наши туроператоры создали новый турпродукт - это сплавы по рекам на сапах, трекинги по долинам, посещение ранее непопулярных мест", - уточнила Климова.

О заповедниках

Национальный парк "Себежский" находится на юго-западе Псковской области, граничит с Латвией и Белоруссией. На территории заповедника обитают более 200 видов птиц, из них 65 видов занесены в Красные книги России, Белоруссии и Латвии, 17 видов занесены в Красную книгу РФ. Учеными выявлено более 800 видов сосудистых растений.

Полистовский заповедник - особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области. Заповедник сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот - Полистово-Ловатской. Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц.

В состав Талабского архипелага входят три острова, два из которых - обитаемые. Остров Белов является обитаемым уникальным природным заповедником, где гнездятся краснокнижные серые цапли. Поблизости расположен остров Залита, на котором находится храм Святого Николая Чудотворца. Когда-то в храме служил почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов. В 2002 году он был похоронен на этом острове, а его могила стала местом паломничества тысяч верующих.