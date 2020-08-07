Российские дипломаты передали в дар мэрии Кейптауна средства защиты от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство России в южноафриканском Кейптауне передало в пятницу в дар мэрии средства защиты от нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель российской миссии в этом втором по размеру городе ЮАР.

"Нынешний шаг сделан в ответ на просьбу мэра Кейптауна к аккредитованному консульскому корпусу о помощи", - отметил он. Средства защиты - маски и санитайзеры - предназначены для наиболее уязвимых от инфекции жителей мегаполиса.

Передача помощи российскими дипломатами состоялась в день, когда общее число инфицированных новым коронавирусом в Африке превысило 1 млн человек. Наибольшее количество заразившихся находится в ЮАР - 529 877, из них 9 298 пациентов скончались. Кейптаун оказался одним из эпицентров нынешней пандемии не только в ЮАР, но и во всей Африке.

Текущим летом Россия уже оказывала гуманитарную помощь жителям Кейптауна. Так, 10 июня российский самолет доставил в этот город на юге ЮАР оборудование и медицинские средства для проведения 10 тыс. тестов на коронавирус.