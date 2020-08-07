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Все пострадавшие от паводка муниципалитеты Коми получили помощь

Больше всего домов - 372 - пострадало от весеннего половодья в Усть-Цилемском районе, на восстановление жилья власти региона направили туда около 10,72 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 7 августа. /ТАСС/. Все муниципалитеты Республики Коми, пострадавшие от весеннего половодья, получили помощь на восстановление жилья. На этой неделе 10,7 млн рублей направлены в Усть-Цилемский район, где было больше всего разрушений от паводка, сообщил в пятницу врио главы Коми Владимир Уйба.

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"Все пострадавшие от половодья муниципалитеты республики получили средства на восстановление жилья из резервного фонда правительства [региона]. На этой неделе почти 10,72 млн рублей поступили в Усть-Цилемский район, где больше всего пострадало от паводка жилья - 372 дома. Ранее средства были перечислены в Прилузский, Удорский, Усть-Куломский районы. Эти три муниципалитета получили 6,2 млн рублей на восстановление 210 домов", - рассказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Режим чрезвычайной ситуации вводился этой весной в шести муниципалитетах в связи с сильными подтоплениями, каких не наблюдали более 30 лет. В пик половодья было подтоплено около 500 придомовых территорий, более 170 домов, в которых проживают около 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. Размыло около 60 участков автодорог. В начале июня режимы ЧС везде были отменены, начались восстановительные работы. Власти региона рассчитывали получить около 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, разрушенных в половодье.

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Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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