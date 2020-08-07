Студенты-ливанцы из российских вузов помогают врачам МЧС в госпитале в Бейруте

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Студенты из Ливана, учащиеся в вузах России, помогают врачам МЧС РФ в развернутом в Бейруте мобильном госпитале. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель госпиталя Алексей Скоробулатов.

"У нас работают шесть волонтеров-переводчиков. Это студенты первых курсов медицинских вузов России. У нас, конечно, есть свой переводчик с английского, но не все пациенты его знают", - сказал он.

Один из тех, кто помогает врачам, - студент Санкт-Петербургского горного института Даниэль Аббуд. "Директор русского культурного центра (в Бейруте) попросил нас о помощи в переводе для докторов. В первый день, пока люди не узнали о госпитале, было немного пациентов и немного работы. Сегодня стало значительно больше приходить, особенно когда узнали про коронавирусный тест", - рассказал он.

"В основном обращаются с резаными инфицированными ранами, в том числе пострадавшие при взрыве", - уточнил Скоробулатов.

Накануне в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Госпиталь работает как в круглосуточном стационарном режиме, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов. Госпиталь полностью автономен, в этом режиме он способен работать 30 дней. Амбулаторно он может принимать до 200 человек в сутки, его стационар рассчитан на 50 больных. В МЧС уточнили, что госпиталь располагает реанимационным, операционными, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции.