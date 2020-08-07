Дипмиссия США в Белоруссии рекомендовала своим гражданам избегать предвыборных мероприятий

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Посольство США в Белоруссии рекомендовало американцам, находящимся в республике, избегать митингов и мест массовых скоплений в период президентской избирательной кампании. Об этом сказано в сообщении на сайте дипмиссии в пятницу.

"В связи с усилением политической активности, кампаний, акций протеста и демонстраций, в ходе которых участники и журналисты задерживались и арестовывались, гражданам США рекомендуется избегать общественных мест по всей стране в день выборов, воскресенье, 9 августа, и 10 августа, день, когда должны быть официально объявлены результаты выборов", - говорится в сообщении.

В нем указывается на необходимость проявления бдительности "в отношении потенциальных митингов, собраний, протестов и демонстраций в связи с президентскими выборами". Посольство также рекомендует гражданам США иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт с действующей белорусской визой.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Евросоюз и США выразили озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.