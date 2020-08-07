Диджеев в Минске арестовали на 10 суток за включение песни Цоя на городском мероприятии

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Звукорежиссеры минского городского Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский получили по 10 суток ареста за срыв Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования, после того как включили на нем песню Виктора Цоя "Перемен". Соответствующее решение принято в пятницу судом Центрального района Минска, сообщает сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

В отношении задержанных диджеев милицией были составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".

В четверг на площадке у Киевского сквера в Минске проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования, который был организован на месте предполагаемого сбора сторонников кандидата в президенты Светланы Тихановской. Музыкальным оформлением организованного властями мероприятия занимались Галанов и Соколовский. Ко времени прибытия Тихановской на площадке у кинотеатра "Киев" и в сквере собралось несколько тысяч человек. В это время диджеи прервали выступление приглашенного на городское мероприятие артиста и включили песню "Перемен". Свое решение звукорежиссеры объяснили желанием поддержать альтернативного кандидата.

Галанов и Соколовский были задержаны милицией, минувшую ночь они провели в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

Как заявили в пятницу в Мингорисполкоме, "районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев".

"Эта акция прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями", - отмечается в заявлении Мингорисполкома.