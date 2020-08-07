В центре Риги вновь осквернили памятник Пушкину

РИГА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестные вандалы в очередной раз осквернили установленный в центре Риги памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в пятницу сообщает посольство России в Латвии.

"В самом центре Риги в очередной раз подвергся вандализму памятник всемирно известному русскому поэту А. С. Пушкину. Как и в феврале 2019 года, объектом надругательств стала все та же многострадальная трость статуи", - информировало диппредставительство на странице в Facebook.