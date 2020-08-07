В центре Риги вновь осквернили памятник Пушкину

РИГА, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестные вандалы в очередной раз осквернили установленный в центре Риги памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в пятницу сообщает посольство России в Латвии.
"В самом центре Риги в очередной раз подвергся вандализму памятник всемирно известному русскому поэту А. С. Пушкину. Как и в феврале 2019 года, объектом надругательств стала все та же многострадальная трость статуи", - информировало диппредставительство на странице в Facebook.
"Вызывает недоумение, как в современном развитом обществе допускается подобное вопиющее варварство в отношении памятника признанному гению мировой литературы", - отметили в посольстве.
Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии. Сам монумент был доставлен в Латвию из России.
Вандалы в начале прошлого года осквернили этот памятник, отпилив трость у скульптуры. Похожий инцидент произошел в 2018 году.