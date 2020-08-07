Ненецкий округ получит почти 2 млн рублей на создание временных рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Ненецкого автономного округа подписало соглашение с Рострудом о выделении 1,8 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на создание временных рабочих мест, об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Эти средства позволят сохранить занятость работников, находящихся под угрозой увольнения, трудоустроить на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, организовать дополнительную временную работу для сотрудников, которых перевели на неполную занятость, тем самым снизить коэффициент напряженности на рынке труда НАО", - приводятся слова руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергея Свиридова.

Благодаря выделенным средствам власти округа смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства на предприятии.

По данным пресс-службы, выплаты рассчитаны на три месяца, а безработные граждане, которые будут заняты на общественных работах, продолжат получать пособие по безработице.