Папа Римский пожертвовал €250 тыс. на поддержку пострадавших при взрыве в Бейруте

ТАСС, 7 августа. Папа Римский Франциск пожертвовал €250 тыс. церкви Ливана на поддержку людей, пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом в пятницу сообщил портал Vatican News.

По его данным, помощь была передана через апостольскую нунциатуру в Бейруте. В среду после традиционной коллективной аудиенции понтифик выразил поддержку народу Ливана.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.