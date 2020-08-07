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Взрыв в порту Бейрута

Папа Римский пожертвовал €250 тыс. на поддержку пострадавших при взрыве в Бейруте

Помощь была передана через апостольскую нунциатуру в городе

ТАСС, 7 августа. Папа Римский Франциск пожертвовал €250 тыс. церкви Ливана на поддержку людей, пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом в пятницу сообщил портал Vatican News.

По его данным, помощь была передана через апостольскую нунциатуру в Бейруте. В среду после традиционной коллективной аудиенции понтифик выразил поддержку народу Ливана.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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