В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы закрыли десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В отношении еще более чем тысячи заведений составили протоколы об административных нарушениях, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"В отношении предприятий общественного питания в Москве, не соблюдающих комплекс мер, направленный на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, составлено более 1 тыс. административных протоколов. <...> Также по итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что основными нарушениями в ресторанах и кафе являются необеспечение социального дистанцирования, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты на предприятии общепита, моющих и дезинфицирующих средств. Также в ряде заведений, нарушивших требования Роспотребнадзора, отсутствовали ультрафиолетовые облучатели закрытого типа (рециркуляторы) для обеззараживания воздуха и не проводились в установленном порядке работы по очистке и дезинфекции системы вентиляции.

"Подавляющее число административных протоколов - 80% от общего числа - выписаны за нахождение сотрудников на рабочем месте без масок или перчаток и за отсутствие необходимого запаса этих средств индивидуальной защиты. Около 14% нарушений связаны с несоблюдением социальной дистанции", - заключили в пресс-службе.

О ситуации

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил ТАСС, что к 21 июля более 81% кафе и ресторанов в Москве открылись после снятия ограничений на их работу. Сейчас рестораны и кафе могут работать в столице при соблюдении ряда профилактических мер: между столиками должно быть как минимум 1,5 метра, на входе должны быть дозаторы с антисептиком или антисептические салфетки, всем сотрудникам следует измерять температуру, они также обязаны носить маски и регулярно менять их.