Аллею в честь проекта "Тотальный диктант" высадили в музее-усадьбе Толстого под Тулой

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Аллею из 33 яблонь по числу букв в русском алфавите высадили в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области в пятницу в честь просветительской акции "Тотальный диктант". Это связано с тем, что первый диктант был написан в 2004 году по отрывку из "Войны и мира", сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

"Этот год уникален во многих смыслах: впервые Тотальный диктант пройдет не весной, а осенью. И впервые аллея "Тотального диктанта" закладывается еще до того момента, как участники используют бланки, то есть "авансом". Выбор места расположения высадки деревьев в этом году тоже не случаен: первый текст Тотального диктанта, написанного в 2004 году, был отрывком из "Войны и мира" Л. Н. Толстого, а в 2019 году одна из частей текста Павла Басинского рассказывала нам про зеленую палочку", - приводит пресс-служба фонда слова Ребковец.

Аллею из 33 яблонь посадили на территории гостиничного комплекса "Ясной Поляны", возле каждого дерева установили табличку с буквой и рисунком - иллюстрацией к "Азбуке" 1872 года, составленной Толстым. "Работая над "Азбукой", Лев Толстой надеялся, что по этой книге будут учиться два поколения русских детей - от царских до мужицких. Можно сказать, что реальность превзошла ожидания Льва Николаевича, и по рассказам из толстовской "Азбуки" навыкам чтения учатся и современные дети", - сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

Высадка аллеи прошла в рамках стратегической сессии проекта "Тотальный диктант", на ней организаторы обсудили пути развития акции, а филологический совет начал работу над текстом диктанта-2020. Он будет посвящен теме космоса, мероприятие пройдет при поддержке тульского завода "Октава", выпустившего микрофон, в который в 1961 году Юрий Гагарин сказал знаменитое "Поехали!", отметили в пресс-службе. "В этом году планируем организовать площадку Тотального диктанта на заводе и передачу микрофонов площадкам в российских музеях космонавтики", - добавила директор по маркетингу предприятия Любовь Стальнова.

Ежегодная культурная акция "Тотальный диктант" в форме добровольного мероприятия для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Традиция высадки аллеи появилась после диктанта 2018 года, первая - была высажена в ботаническом саду Челябинского госуниверситета, вторая - на территории Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.