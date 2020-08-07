Мотофестиваль Harley Days в Петербурге перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль St. Petersburg Harley Days, который обычно проходит в Петербурге в начале августа, перенесли на следующий год из-за пандемии нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в пятницу президент фестиваля Григорий Путинцев.

"Милуоки [город в американском штате Висконсин, где располагается главный офис Harley Owners Group, объединяющей владельцев мотоциклов Harley-Davidson], раздающий лицензии, рекомендовал категорически не проводить Harley Days в этом году. Мы перенесли на те же самые первые выходные августа 2021 года и готовимся к следующему фестивалю. Следующий фестиваль будет особенный, с выездом за город. Он будет особенный по возможностям, и некоторые правила его проведения будут изменены. Мы сейчас ведем переговоры с Милуоки", - сказал собеседник агентства.

Путинцев добавил, что он по-прежнему является обладателем лицензии на проведение фестиваля. "Из нашего города этот праздник не уйдет", - сказал он, отметив, что среди других городов-претендентов на его организацию были также Москва и Казань.

По его словам, решение о конкретной точке проведения фестиваля в следующем году будет приниматься в январе. "Останется ли он на площади Островского [в центре Санкт-Петербурга рядом с Александринским театром]? Но там уже тесновато. Либо я оставлю какую-то часть концертной программы и парад в городе, а остальное вынесу за [его пределы]", - пояснил он.

В предыдущие годы в фестивале принимали участие тысячи мотоциклистов из нескольких десятков стран. Традиционно в рамках Harley Days работали несколько интерактивных площадок, мотодром и зона авторских мотоциклов Custom Bike Show. Частью программы также являлась демонстрация трюковой езды, школа безопасной езды для детей, силовое шоу, пенные вечеринки и концерты музыкальных коллективов. В 2018 году принимавший участие в фестивале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе общения с журналистами рассказал, что он предложил организаторам Harley Days проводить часть мероприятий на территории региона.

Harley Days проводятся в Санкт-Петербурге с 2011 года. В 2017 году мероприятие заняло первое место в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.