Нижегородская область перешла ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу

ТАСС, 7 августа. Нижегородская область перешла в пятницу ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram.

"Получил согласование федерального Роспотребнадзора и поддержку регионального штаба. Подписал решение [о переходе на второй этап]", - написал Никитин.

По его словам, на втором этапе салонам красоты разрешается открыться без подключения к системе видеоаналитики, фиксирующей в автоматическом режиме нарушения санитарно-эпидемиологических требований. "Полноценно открываются бани и спа. Фитнес начинает работать, но с ограничениями по числу людей в зале. Открываются бассейны [из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды]", - отметил Никитин.

Кроме того, на втором этапе открываются все магазины, разрешается уличная торговля. Дети в спортивных секциях могут заниматься в группах до семи человек в помещении и до 25 - на улице.

В Нижегородской области, по данным на 7 августа, подтверждено 24 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 221 пациент выписаны после выздоровления, 403 человека умерли.