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Пандемия COVID-19

В Испании самолет вынужденно сел из-за отказа гражданина Украины надеть маску на борту

После инцидента воздушное судно продолжило полет в Мадрид

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску на борту. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

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По его информации, гражданин Украины мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 310 тыс. случаев заражения, 28,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.

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УкраинаИспанияПандемия COVID-19
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