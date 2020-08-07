Власти Кубани ожидают федеральной поддержки в решении проблемы дефицита воды на курортах

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Краснодарский край рассчитывает на федеральную поддержку в решении проблемы дефицита воды в курортных городах, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев по итогам рабочей поездки на Кубань министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Из-за отсутствия осадков на протяжении нескольких месяцев в Геленджике введены графики подачи воды. Бесперебойное снабжение города водой на 50% зависит от Троцкого магистрального водопровода и еще на 50% - от собственного водозабора в поселке Дивноморском. По данным пресс-службы администрации Геленджика, была остановлена работа практически половины скважин Дивноморского водозабора, работа которого зависит от выпадения дождей.

"Проблемы с водоснабжением в регионе остаются, самая сложная ситуация на побережье - в Геленджике и Новороссийске. Решить проблему позволит строительство нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом, а также введение третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 км - от станицы Троицкой до Геленджика. Для реализации этих проектов нам необходима поддержка федерального центра. Министр строительства и ЖКХ РФ отметил, что ведомство окажет краю поддержку в этом направлении", - говорится в сообщении Кондратьеыв.

Уточняется, что износ водопровода, который питает курортные города, превышает 80%. Также глава региона добавил, что благодаря проекту "Чистая вода" завершается строительство водозабора и водопроводных сетей в Анапе, а также новых водопроводов в Армавире и Успенском районе. К 2025 году будет построено 12 водоочистных сооружений и пяти водопроводов, качество водоснабжения улучшится в 14 муниципалитетах.