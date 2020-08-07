Синоптики ожидают небольшое похолодание и дожди в Центральной России на выходных

ТАСС, 7 августа. Кратковременные дожди и незначительное снижение дневной температуры воздуха ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие выходные. Об этом в пятницу сообщают пресс-службы областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Жара в Ивановской области сменится комфортной погодой до плюс 23 градусов, местами пройдут дожди, в субботу обильные", - сообщили в местном гидрометцентре, уточнив, что регион попадет под влияние атмосферного циклона. С плюс 30 в пятницу до плюс 25 градусов упадет дневная температура в Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях, уточнили синоптики. При этом ночью в регионах столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

В Тульской области, по данным регионального ЦГМС, в ближайшие два дня осадков не ожидается, воздух будет прогреваться до плюс 22-27 градусов. Из-за этого 3-4 классы пожарной опасности установлены в городах Тула, Алексин, Ефремов, Воловском, Плавском, Суворовском, Узловском районах. Около плюс 25-27 градусов днем, плюс 14-17 градусов ночью прогнозируются в Брянской и Тверской областях, в Тверской в воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами. В Смоленской области 8-9 июля сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, столбики термометров покажут до плюс 25 градусов днем, плюс 14 ночью.

В Воронежской области неделя завершится жарой - в выходные до плюс 30 градусов, сообщает региональный гидрометцентр. "Осадков не будет, температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 27-30 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с", - говорится в сообщении. Немного прохладнее будет в Калужской, Рязанской и Владимирской областях, где воздух днем прогреется до плюс 23 градусов, ночью до плюс 15, а в воскресенье пройдут дожди.

В Ярославской и Курской областях в субботу и воскресенье плюс 25 днем, плюс 15 ночью, кратковременные осадки, уточнили синоптики. В Костромской - плюс 20 днем, плюс 16 ночью, в субботу возможен дождь.