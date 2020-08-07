В Мордовии возобновили занятия физкультурой на улице и работу спортивных учреждений

ТАСС, 7 августа. Власти Мордовии разрешили занятия спортом на открытом воздухе и приняли решение о возобновлении работы бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба Мордовии.

"В Мордовии снимают ограничения на работу спортивной отрасли. С 7 августа в республике возобновляются: занятия физкультурой и спортом (включая групповые) на площадках на открытом воздухе; проведение тренировок спортивных сборных команд РФ и РМ, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку; проведение соревнований профессиональных клубов с учетом обязательного соблюдения регламентов; деятельность плавательных бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи; работа системы велопроката", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по-прежнему обязательно использование перчаток и проведение дезинфекции оборудования.

С 17 июня в регионе сняли запрет на посещение и работу музеев, открыли непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м и разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения дистанции. Реальный сектор экономики в Мордовии работает с апреля, а работа предприятий сельхозпереработки не останавливалась, также в республике разрешено работать парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг. Власти Мордовии также отменили самоизоляцию для въезжающих из других регионов граждан и сняли посты на административных границах республики, при этом по-прежнему необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию для приехавших из-за границы РФ, сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, действует режим самоизоляции.

По данным оперштаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 30 случаев коронавируса, за период пандемии - 4 709 случаев, 3 627 человек выздоровели, 35 человек скончались.